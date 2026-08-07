Нефть дорожает из-за беспокойства об открытии Ормузского пролива

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 80 центов (на 0,97%) до 83,29 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 64 цента (на 0,83%) до 77,93 доллара за баррель.

Вчера фьючерсы на нефть закрылись с повышением более чем на 3 доллара за баррель на фоне рассмотрения Ираном законопроекта о запрете прохождения судов США и Израиля через Ормузский пролив.

Отмечается, что цены упали в начале недели, поскольку вероятность нахождения возможного разрешения продолжающегося конфликта выросла, однако в четверг цена на нефть Brent превысила отметку в 80 долларов после того, как впервые с 13 июля опустилась ниже этого уровня.

Обе эталонные марки нефти приближались к недельному понижению примерно на 8%.

По мнению аналитиков, разворачивавшиеся на этой неделе события свидетельствуют о том, что военные действия между Ираном и США еще не завершились.

Цены на нефть реагируют на обнародованный Ираном проект плана по условиям транзита через Ормузский пролив, запрещающий проход судов США и Израиля и требующий от других "враждебных" стран уплаты компенсации перед прохождением.

Информагентство Fars со ссылкой на слова иранского законодателя сообщило, что проект предусматривает взыскание штрафов с нарушителей предложенных ограничений в размере до 20% стоимости груза.

По словам высокопоставленного иранского чиновника, Иран требует взимать с проходящих через пролив судов сборы в размере от 5% до 7% от стоимости груза. Оман обсуждает возможность введения собрания на уровне около 3%, в то время как Вашингтон выступает за полный отказ от собрания.

Четыре источника в отрасли отметили, что предложенное соглашение трудно реализуется из-за санкций США и ограничительных страховых условий по любым платежам.