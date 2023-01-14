Нефть значительно подорожала за неделю: что происходит на мировых энергорынках

Цены на нефть на прошлой неделе зафиксировали самый большой прирост с октября 2022 года, поскольку доллар США упал до семимесячного минимума, а другие индикаторы указывали на растущий спрос со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу, 13 января, закрылись на уровне 85,28 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли седьмую сессию подряд до 79,86 долларов за баррель

Brent прибавила на этой неделе 8,6%, а WTI выросла на 8,4%, компенсировав большую часть потерь предыдущей недели.

Индекс доллара США впервые за 2,5 года свидетельствует о том, что Федеральная резервная система замедлит повышение ставок. Более слабый доллар, как правило, повышает спрос на нефть, делая ее дешевле для покупателей, владеющих другими валютами.

Недавние закупки китайской нефти и увеличение дорожного движения в стране также подпитывают надежды на восстановление спроса во второй по величине экономике мира после открытия ее границ и ослабления ограничений в связи с COVID-19 после протестов в прошлом году.

"Все смотрят на китайские показатели мобильности, и они указывают на рост, указывая на восстановление спроса на нефть и поддержку цен. Следующее, на что следует обратить внимание, - это приведет ли это к увеличению импорта китайской нефти и пересмотрят ли энергетические агентства (МЭА, ОПЕК) свои оценки спроса (в первом квартале) в сторону повышения", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию (ОПЕК+), встретятся в феврале, чтобы оценить конъюнктуру рынка, и есть некоторые опасения, что группа может снова сократить добычу нефти, чтобы поднять цены после недавнего снижения.

ОПЕК+ объявила о сокращении добычи на 2 млн баррелей в день в октябре, когда мировые цены на нефть упали ниже 90 долларов за баррель.