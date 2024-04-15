Нефть дешевеет после неудачной попытки Ирана атаковать Израиль

Фьючерсы на нефть Brent упали на 0,2%, до 90,2 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть WTI упали на 0,3%, до 85,4 долларов.

Атака с использованием более 300 ракет и беспилотников стала первой атакой на Израиль со стороны другой страны за более чем три десятилетия, что вызвало обеспокоенность по поводу более широкого регионального конфликта, влияющего на транспортировку нефти через Ближний Восток.

Но атака, которую Иран назвал возмездием за воздушный удар по его консульству в Дамаске, причинила лишь скромный ущерб: ракеты были сбиты израильской системой обороны "Железный купол" и при помощи других стран.

"Атака была во многом рассчитана в дни, предшествовавшие ей. Кроме того, ограниченный ущерб и тот факт, что не было человеческих жертв, означают, что, возможно, ответ Израиля будет более взвешенным", - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING.

Однако, по его словам, "очевидно, что неопределенности по-прежнему много, и все зависит от того, как сейчас отреагирует Израиль".

Риски сокращения поставок нефти

Поскольку Иран в настоящее время добывает более 3 млн баррелей в сутки сырой нефти, будучи одним из основных производителем в рамках Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), риск поставок включает в себя более строгое соблюдение нефтяных санкций и то, что ответ Израиля может включать в себя нападение на энергетическую инфраструктуру Ирана, заявили в ING.

Но если произойдет значительная потеря поставок, США могут высвободить еще больше сырой нефти из своих стратегических нефтяных запасов, в то время как ОПЕК имеет более 5 млн баррелей в сутки резервных производственных мощностей, говорится в сообщении.

"Если бы цены значительно выросли на фоне сокращения поставок, можно было бы предположить, что группа будет стремиться вернуть часть этих свободных мощностей обратно на рынок. ОПЕК не захочет, чтобы цены поднимались слишком высоко, учитывая риск разрушения спроса", - отметили в ING.

Цены на нефть выросли 12 апреля в ожидании ответного нападения Ирана, достигнув самого высокого уровня с октября.

Несмотря на ограниченный ущерб, аналитики сегодня утром ожидали, по крайней мере, кратковременного роста цен, но более значительные и долгосрочные ценовые последствия эскалации потребуют существенного нарушения поставок, например, ограничений на судоходство в Ормузском проливе.

До сих пор конфликт между Израилем и ХАМАС не оказал существенного влияния на поставки нефти.

Прогноз цен на нефть

"Удар по посольству Ирана в Сирии и ответные меры Ирана усилили напряженность на Ближнем Востоке. Однако мы не ожидаем немедленной реакции цен на сырую нефть, учитывая достаточные свободные мощности и без того повышенную премию за геополитический риск", - заявили аналитики ANZ Research.

По их мнению, реакция Израиля определит, закончится ли эскалация или продолжится. "Конфликт по-прежнему может ограничиваться Израилем, Ираном и его прокси, с возможным участием США. Только в крайнем случае мы видим, что он реально повлияет на нефтяные рынки", - говорится в сообщении.

Аналитики Citi Research заявили, что затянувшаяся напряженность во втором квартале этого года в значительной степени привела к росту цен на нефть до 85-90 долларов за баррель. Поскольку спрос и предложение на рынке в течение первого квартала были в целом сбалансированы, любая деэскалация может привести к довольно резкому падению цен до диапазона в 70 долларов или диапазона в 80 долларов за баррель.

"Что, по нашему мнению, не учтено на текущем рынке, так это потенциальное продолжение прямого конфликта между Ираном и Израилем, в результате которого, по нашим оценкам, цены на нефть могут подняться до более чем 100 долларов за баррель в зависимости от характера событий", - говорится в сообщении аналитиков.