Нефть дешевеет после двухдневного роста: что повлияло на мировые цены

Цены на нефть упали, в среду 22 марта, после двухдневного роста, так как запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе, что свидетельствует о возможном ослаблении спроса на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent, которые выросли более чем на 3% на этой неделе, подешевели на 0,5% до 74,95 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 0,6% до 69,28 долларов.

Данные Американского института нефти во вторник показали, что запасы сырой нефти в США выросли примерно на 3,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 17 марта. Трейдеры и аналитики будут ждать данных Управления энергетической информации США в среду, чтобы увидеть, подтверждают ли они признаки снижения спроса на нефть.

В то же время рынки ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы США в среду, которое многие считают самым сложным политическим решением ФРС за последнее время.

Ожидается, что после встречи председатель Джером Пауэлл представит новые экономические прогнозы и путь центрального банка к повышению процентных ставок.

В то время как рынок ожидает, что ФРС повысит ставки на 25 базисных пунктов , некоторые ведущие наблюдатели за центральным банком говорят, что он вполне может приостановить дальнейшее повышение ставок или отложить выпуск новых экономических прогнозов из-за проблем в глобальном банковском секторе.

Приостановка повышения ставок поможет стимулировать экономическую активность и, в свою очередь, повысить спрос на топливо

На прошлой неделе цены на нефть продемонстрировали самое большое снижение за несколько месяцев после громкого банкротства американских банков, начавшегося 10 марта, и кризиса в европейском Credit Suisse. Экстренное спасение Credit Suisse в выходные помогло оживить цены на нефть.

Представители ОПЕК+, менеджеры хедж-фондов и участники нефтяного рынка назвали недавнее снижение цен на нефть спекулятивным и настаивали на том, что растущий спрос подтолкнет цены к более высоким уровням в ближайшие месяцы.

Аналитики ANZ заявили, что ведущие трейдеры видят фундаментальные проблемы с нефтью, способствующие росту цен.

"Есть опасения, что из-за банковского кризиса предложение может пострадать больше, чем спрос. Добыча сланца в США больше всего подвержена риску из-за ужесточения кредитных условий со стороны региональных банков США", - отмечают аналитики ANZ.