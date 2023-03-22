ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нефть дешевеет после двухдневного роста: что повлияло на мировые цены

Новина українською →
Токио, Среда 22 марта 2023 08:30
Нефть дешевеет после двухдневного роста: что повлияло на мировые цены Фото: цены на нефть продолжают снижаться (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали, в среду 22 марта, после двухдневного роста, так как запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе, что свидетельствует о возможном ослаблении спроса на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent, которые выросли более чем на 3% на этой неделе, подешевели на 0,5% до 74,95 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 0,6% до 69,28 долларов.

Данные Американского института нефти во вторник показали, что запасы сырой нефти в США выросли примерно на 3,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 17 марта. Трейдеры и аналитики будут ждать данных Управления энергетической информации США в среду, чтобы увидеть, подтверждают ли они признаки снижения спроса на нефть.

В то же время рынки ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы США в среду, которое многие считают самым сложным политическим решением ФРС за последнее время.

Ожидается, что после встречи председатель Джером Пауэлл представит новые экономические прогнозы и путь центрального банка к повышению процентных ставок.

В то время как рынок ожидает, что ФРС повысит ставки на 25 базисных пунктов , некоторые ведущие наблюдатели за центральным банком говорят, что он вполне может приостановить дальнейшее повышение ставок или отложить выпуск новых экономических прогнозов из-за проблем в глобальном банковском секторе.

Приостановка повышения ставок поможет стимулировать экономическую активность и, в свою очередь, повысить спрос на топливо

На прошлой неделе цены на нефть продемонстрировали самое большое снижение за несколько месяцев после громкого банкротства американских банков, начавшегося 10 марта, и кризиса в европейском Credit Suisse. Экстренное спасение Credit Suisse в выходные помогло оживить цены на нефть.

Представители ОПЕК+, менеджеры хедж-фондов и участники нефтяного рынка назвали недавнее снижение цен на нефть спекулятивным и настаивали на том, что растущий спрос подтолкнет цены к более высоким уровням в ближайшие месяцы.

Аналитики ANZ заявили, что ведущие трейдеры видят фундаментальные проблемы с нефтью, способствующие росту цен.

"Есть опасения, что из-за банковского кризиса предложение может пострадать больше, чем спрос. Добыча сланца в США больше всего подвержена риску из-за ужесточения кредитных условий со стороны региональных банков США", - отмечают аналитики ANZ.

Напомним, на прошлой неделе нефть подешевела более чем на 10% на фоне проблем в банковском секторе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафта
NEWS
Украина и МВФ договорились о программе на 15 млрд долларов
Украина и МВФ договорились о программе на 15 млрд долларов
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина