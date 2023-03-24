Нефть дешевеет, поскольку США откладывают пополнение стратегического резерва

Цены на нефть продолжили падение в пятницу, 24 марта, на опасениях по поводу потенциального переизбытка предложения после того, как министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что пополнение Стратегического нефтяного резерва (SPR) страны может занять несколько лет.

Нефть марки Brent подешевела на 0,32%, до 75,67 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 0,34% до 69,72 доллара за баррель.

Оба контракта, которые упали примерно на 1% в четверг, все еще дорожают с начала недели на 3-4%, восстанавливаясь после рекордного обвала на прошлой неделе из-за кризиса в банковском секторе и опасений по поводу возможной рецессии.

"Распродажа идет из-за того, что Соединенные Штаты не будут пополнять запасы нефти, даже если цены на WTI будут на уровне 67–72 долларов за баррель", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

В октябре Белый дом заявил, что выкупит нефть в SPR, когда цены будут на уровне 67-72 долларов за баррель или ниже.

Грэнхолм сказала в Конгрессе, что будет сложно воспользоваться низкими ценами в этом году, чтобы увеличить запасы, которые в настоящее время находятся на самом низком уровне с 1983 года после продаж, проведенных президентом Джо Байденом в прошлом году.

Кикукава из Nissan Securities сказал, что продолжающиеся поставки сырой нефти из России на мировой рынок также оказывают давление на нефть, что, наряду с сохраняющимся беспокойством по поводу банковского сектора, может подтолкнуть фьючерсы к тестированию минимумов, достигнутых ранее на этой неделе.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ранее объявленное сокращение добычи нефти в России на 500 тысяч баррелей в сутки произойдет с уровня добычи в 10,2 млн баррелей в сутки в феврале. Это будет означать, что Россия намерена добывать 9,7 млн баррелей в сутки в период с марта по июнь - гораздо меньшее сокращение добычи, чем ранее указывала Москва.

Падение цен на нефть, однако, было смягчено высокими ожиданиями спроса со стороны Китая, поскольку Goldman Sachs заявил, что спрос на сырьевые товары в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, растет, при этом спрос на нефть превышает 16 млн баррелей в сутки. Банк прогнозирует, что Brent достигнет 97 долларов за баррель во втором квартале 2024 года.

Падение доллара более чем на 1% на прошлой неделе, в результате чего сырьевые товары, оцениваемые в долларах США, стали дешевле для держателей других валют, ограничило ценовое давление в сторону снижения.