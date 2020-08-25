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У Києві на території військового коледжу збили трьох курсанток

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 21:03
У Києві на території військового коледжу збили трьох курсанток
Фото: аварія (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Дівчат з переломами госпіталізували

У Києві на території військово-медичного коледжу чоловік скоїв наїзд на трьох курсанток. З тілесними ушкодженнями постраждалих госпіталізовано в медичні установи.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Попередньо встановлено, що водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, які стояли біля адміністративної будівлі.

Внаслідок пригоди три дівчата отримали переломи кінцівок, їх госпіталізували.

Водія, 1974 року народження, затримали.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.

Нагадаємо, в Одесі на Миколаївській дорозі сталося потрійне ДТП.

Крім того, у Києві на Столичному шосе зіткнулися позашляховик і легковий автомобіль; три людини загинули, ще двоє отримали поранення.

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