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Наєв запевнив, що підготує ЗСУ до повного звільнення окупованих територій

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 13:39
Фото: Сергій Наєв (facebook.com UkrainianLandForces)
Фото: Сергій Наєв (facebook.com UkrainianLandForces)

Відповідне завдання перед Наєвим поставив президент Петро Порошенко

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв запевнив, що виконає завдання щодо підготовки українських військ до повного звільнення окупованих територій Донбасу. Про це Наєв заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

"Президент України - головнокомандувач Збройних сил України поставив чітке завдання, щоб Збройні сили, а також сили і засоби інших збройних формувань і правоохоронних органів, були готові не лише вести оборонні дії, а й до повного звільнення окупованих територій. Як командувач Об'єднаних сил, я це завдання виконаю", - заявив він.

За словами Наєва, стан Збройних сил України дозволяє їм виконати поставлені завдання.

"Я, як командувач Об'єднаних сил, зараз оцінюю стан Збройних сил України і виділених для проведення операції сил і засобів, як такий, що дозволяє їм виконати поставлені завдання", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що не має ні повноважень, ні бажання встановлювати контакт з ватажками бойовиків на Донбасі

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Теги: Збройні сили України, Донбас
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