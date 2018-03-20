Наев заверил, что подготовит ВСУ к полному освобождению оккупированных территорий

Командующий Объединенных сил Сергей Наев заверил, что выполнит задачу по подготовке украинских войск к полному освобождению оккупированных территорий Донбасса. Об этом Наев заявил в интервью "Укринформу".

"Президент Украины - главнокомандующий Вооруженных сил Украины поставил четкую задачу, чтобы Вооруженные силы, а также силы и средства других вооруженных формирований и правоохранительных органов, были готовы не только вести оборонительные действия, но и к полному освобождению оккупированных территорий. Как командующий Объединенных сил, я это задание выполню", - заявил он.

По словам Наева, состояние Вооруженных сил Украины позволяет им выполнить поставленные задачи.

"Я, как командующий Объединенных сил, сейчас оцениваю состояние Вооруженных сил Украины и выделенных для проведения операции сил и средств, как такое, что позволяет им выполнить поставленные задачи", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что не имеет ни полномочий, ни желания устанавливать контакт с главарями боевиков на Донбассе.