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Наев ответил, есть ли угроза Киевской ГЭС

Фото: командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Россияне неоднократно пытались как-то навредить дамбам на реке Днепр. Киевская ГЭС прикрыта как от ударов с воздуха, так и от диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий, который командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев дал агентству "Укринформ".

"Что касается Киевской ГЭС, то она находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, которая подчинена мне", - сказал он.

По его словам, сейчас приняты соответствующие меры по безопасности: как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника. Этот комплекс мер полностью внедрен и уже действует.

Наев сообщил, что враг и до этого пытался как-то навредить нашим дамбам на реке Днепр, но его действия были безуспешны.

"Мы, конечно, анализируем все угрозы, которые могут быть в будущем и заранее принимаем адекватные меры, снижающие и сводящие к нулю возможные враждебные действия", - сказал Наев.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области ночью 6 июня 2023 года. Разрушение вызвало масштабное наводнение. Под угрозой затопления находятся до 80 населенных пунктов, в основном на оккупированной территории.

Гидроэлектростанция с первых дней агрессии оккупирована и была заминирована россиянами, с ней утрачена технологическая связь, выдача мощности на подконтрольную территорию Украины с нее не производилась.

Подробнее о Каховской ГЭС читайте в материале РБК-Украина "Стратегический узел. Где находится Каховская ГЭС и чем грозит ее разрушение".

Отметим, Киевская ГЭС - первая (верхняя) ступень Днепровского каскада ГЭС, расположенная на реке Днепр, находится в нескольких километрах от Киева выше по течению.

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ГЭС