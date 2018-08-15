Литва виділить в 2019 році майже 1 млн євро для підтримки Донбасу

Кошти планується виділити для підтримки населених пунктів, що постраждали в результаті російської агресії

Уряд Литви в 2019 році планує виділити близько 1 млн євро для підтримки населених пунктів, що постраждали в результаті російської агресії. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

"У наступному році уряд Литви планує виділити з бюджету близько мільйона євро на підтримку України. Принципове рішення з цього приводу вже прийнято", - написав Куць.

Куць уточнив, що Литва хоче спрямувати кошти на підтримку населених пунктів, постраждалих від російської збройної агресії.

"Обговорили перелік об'єктів, які потребують фінансування: школи, водогони, контрольно-пропускні пункти. Остаточне рішення, куди направити фінансову підтримку, прийме литовський уряд", - зазначив Куць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Хорватії виділив близько 33 тис. доларів на реабілітацію українських дітей, постраждалих від конфлікту на Донбасі, і дітей з кримськотатарських сімей.