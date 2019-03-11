Наєв розповів, як голосуватимуть військові в ООС

На Донбасі серед військових не ведеться жодної передвиборчої агітації

Военные, служащие в районе операции Объединенных сил, голосовать на выборах президента 2019 так же, как и остальные граждане Украины. Как информирует РБК-Украина, об этом рассказал командующий операциюе Объединенных сил Сергей Наев телеканала "Ua:Донбасс".

По словам Наев, отдать свой голос военные смогут с паспортом на избирательных участках. Для тех военных, которые будут находиться во время выборов на передовых позициях, подвоз ящиков с бюллетенями не предусмотрен.

"Там, где будет возможность отойти - то пойдут проголосуют. А где не будет такой возможности - значит, будут продолжать защищать", - сказал командующий ООС.

Наев также добавил, что среди военнослужащих ООС ни предвыборной агитации не проводится.

Напомним, 8 марта Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию трех кандидатов на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019.