Наев объяснил, почему с Беларуси почти не взлетают российские самолеты и дроны

"Не летают потому, что после неудачного вторжения армии России с территории Беларуси, последующих неудач на нашем востоке и юге руководство Беларуси ограничило свое сотрудничество с Россией до поставки вооружения, боеприпасов, а также предоставления полигонов для подготовки мобилизованных", - сказал Наев.

Он отметил, что Украина отслеживает заявления Генштаба Беларуси и отмечает некоторое изменение в риторике. Наев добавил, что это связано с отсутствием успехов РФ в войне с Украиной и соответствующей консолидацией западного мира.

При этом на территории Беларуси все еще остается 13 самолетов: восемь единиц Су-34, три единицы Су-30СМ и две единицы Су-24МР. К тому же фиксируют 12 вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-28Н воздушно-космических сил России.

Сотрудничество России и Беларуси

В начале полномасштабного вторжения российские войска вторглись в Украину, в том числе и с территории Беларуси. Тогда захватчикам удалось оккупировать часть Киевской, Черниговской и Сумской областей, однако, весной эти территории были освобождены.

В течение всего периода полномасштабной войны Россия использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине. К тому же в Беларуси продолжаются учения российских военных и сохраняется их вооружение.

При этом недавно РФ возобновила перекидывание эшелонов военных из Беларуси на передовую. К тому же РФ перебросила под Минск 10 истребителей.

Кроме того, в Беларуси в 20 км от границы с Украиной появились "зубы дракона".

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