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Наев проверил готовность ВСУ к возможному вторжению на северном направлении

Иллюстративное фото: на севере Украины прошли военные учения (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность украинских военных к возможному вторжению с территории России или Беларуси с севера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование объединенных сил ВСУ в Facebook.

По словам Наева, он проверил, насколько слажен личный состав, знают ли командиры, как правильно управлять подчиненными и как они будут действовать в случае необходимого усиления.

Проверка осуществлялась в ходе проведения учений, по сценарию которых враг прорвал границу, пытаясь продвинуться к позициям украинских защитников. При этом наши солдаты сдержали захватчиков, отбив попытки штурма при поддержке артиллерии.

Наев отметил, что по результатам учений бойцы ВСУ подтвердили свою боеготовность, профессиональное мастерство и все необходимые навыки.

"Эта готовность поддерживается ежедневно и в случае необходимости она будет усилена путем выделения дополнительных сил и средств", - добавил командующий объединенными силами ВСУ.

При этом отмечается, что также прошла проверка одного из подразделений пограничников, которые выполняют задачи по охране госграницы на водном участке, разделяющем Украину и Беларусь.

"Для того чтобы видеть в реальном режиме времени действия вооруженных сил и пограничной службы РБ, здесь организовано постоянное патрулирование. Охрана украинской границы налажена нашими пограничниками по соответствующим правилам. Они выходят на патрулирование прибрежной зоны трижды в день. Чтобы охватить как можно большую территорию, для мониторинга используются квадрокоптеры", - рассказал Наев, добавив, что на этом участке уже возвели фортификационные сооружения.

Напомним, ранее аналитик американского Института изучения войны (ISW) Екатерина Степаненко в интервью РБК-Украина рассказала, что повторное наступление россиян в Украину со стороны Беларуси маловероятно.

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