Могут раздаваться взрывы. В Ивано-Франковской области сегодня проведут учения ВСУ
Фото: в Ивано-Франковской области сегодня проведут военные учения (Getty Images)
Жителей Ивано-Франковской области предупредили, что сегодня могут раздаваться звуки взрывов. Они связаны с учениями военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.
Она предупредила, что сегодня в области может быть громко.
"Наши военные проводят учения. Поэтому, когда услышите взрывы в то время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь", - отметила она.
Напомним, военные предупредили, что в Одессе могут периодически слышны звуки взрывов или стрельбы, поскольку в городе проводят тренировки для украинских защитников.
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