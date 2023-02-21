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Могут раздаваться взрывы. В Ивано-Франковской области сегодня проведут учения ВСУ

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Ивано-Франковск, Вторник 21 февраля 2023 08:39
Могут раздаваться взрывы. В Ивано-Франковской области сегодня проведут учения ВСУ Фото: в Ивано-Франковской области сегодня проведут военные учения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Ивано-Франковской области предупредили, что сегодня могут раздаваться звуки взрывов. Они связаны с учениями военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.

Она предупредила, что сегодня в области может быть громко.

"Наши военные проводят учения. Поэтому, когда услышите взрывы в то время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь", - отметила она.

Напомним, военные предупредили, что в Одессе могут периодически слышны звуки взрывов или стрельбы, поскольку в городе проводят тренировки для украинских защитников.

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