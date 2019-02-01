Наєв назвав результат "червоного" режиму на Донбасі

Фото: Сергій Наївши (facebook.com/pressjfo.news)

Загальна кількість жертв зменшилося на 55%, а кількість загиблих - на 27%

Оголошення режиму "червоний" на Донбасі допомогло скоротити кількість жертв серед цивільного населення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю командувача ООС генерал-лейтенанта Сергія Наева "Голосу України".

"Особливий порядок у певних районах або населених пунктах кілька разів вводився за моїм рішенням саме з метою збереження життя і здоров'я громадян. Це стосувалося насамперед КПВВ через їх численні обстріли з боку противника, що створювало небезпеку і для військовослужбовців збройних сил, і для мирних громадян. Ми виводили цивільне населення з небезпечних районів і давали адекватну відповідь супротивнику. Щоразу оголошення режиму "червоний" мало позитивні результати - змушували супротивника припинити вогонь і стабілізувало ситуацію", - зазначив Наївши.

Він додав, що загальна кількість жертв зменшилося на 55%, а кількість загиблих - на 27%.

Нагадаємо, на Донбасі в контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Маріїнка" прикордонники на годину 13 листопада 2019 року вводили режим "Червоний".

Відзначимо, в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 31 січня в ході бойових дій поранення отримав один український військовий.

РБК-Україна писало, що командувач Об'єднаними силами Сергій Наєв заявив, що ВСУ здатні дати відсіч агресору і кожен обстріл бойовиків на Донбасі не залишається без відповіді.