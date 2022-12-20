Наев о маневрах россиян в Беларуси: уровень военной угрозы постепенно растет

Он прокомментировал тренировку российского самолета наведения и самолетов-перехватчиков носителей баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" в Беларуси.

"Указанные тренировки проводятся с единственной целью - это уточнение целей на территории Украины, которые предназначены для нанесения ракетных ударов агрессором. Но, соответственно, мы принимаем все меры для того, чтобы снизить этот уровень угрозы", - объясняет Наев.

По его словам, сейчас на территории Беларуси сосредоточены 2 мотострелковая дивизия 1-й танковой армии и авиационная группировка россиян, в составе которой есть новейшие образцы авиации воздушно-космических сил ВС РФ.

Кроме того, там присутствуют подразделения, вооруженные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" с баллистическими ракетами к ним, предназначенные для применения по целям на территории Украины.

На вопрос, есть ли угроза повторного наступления из Беларуси, он ответил: "Этого потенциала, в настоящее время, достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий".

"При этом мы внимательно следим за переброской со стороны России вооружением и делаем ежедневно соответствующий анализ. Уровень военной угрозы постепенно растет, но мы также принимаем адекватные меры. Кроме этого, Генштабом предусмотрено значительное наращивание группировок в случае существенного роста сил и средств с противоположной стороны", - подытожил Наев.

Напомним, по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, отказал главе Кремля Владимиру Путину в прямом участии его страны в войне против Украины.

Между тем, вероятность повторного вторжения россиян со стороны Беларуси не исключается. Так главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что РФ готовит около 200 тысяч новых солдат и пойдет в наступление, которое может произойти и на Донбассе, с юга или же с территории Беларуси.

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