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В Мелитополе и районе раздались громкие взрывы, - мэр

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Четверг 06 апреля 2023 21:06
В Мелитополе и районе раздались громкие взрывы, - мэр Фото: В Мелитополе и районе раздались громкие взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 6 апреля, в Мелитополе и районе (Запорожская область) раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Жители сообщают о нескольких громких взрывах", - говорится в заявлении.

По словам Федорова, взрывы были слышны на севере Мелитополя и в окрестных селах.

"Подробности впоследствии", - добавил мэр города.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) ночью было "громко". Раздавались взрывы в районе аэродрома, где находится база россиян.

Также ранее мы писали о том, что в Мелитополе оккупанты запугивают украинцев эвакуацией в Россию.

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