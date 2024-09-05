В НАДПУ призвали УЗ отказаться от повышения тарифа на грузовые перевозки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ).

"Вместо того чтобы направлять свои усилия на оптимизацию затрат и улучшение эффективности своей деятельности, руководство УЗ выбирает путь необоснованного увеличения тарифов на грузовые перевозки. По официальной отчетности за 2023 год, УЗ получила прибыль в размере +5,0 млрд грн, однако уже планирует необоснованно увеличить расходы так, что в 2025 году хочет загнать предприятие в убытки на -20 млрд грн. Это является прямым следствием отсутствия реформ и неэффективного управления", - заявили в ассоциации.

Там выразили убеждение, что основная проблема УЗ – не в остающихся рентабельными тарифах на грузовые перевозки (27% в 2023 году), а в постоянном росте расходов, отсутствии эффективного управления и пассажирских перевозках, чьи убытки в 2024 году могут достичь 20 млрд грн .

"УЗ пытается скрыть реальный ползучий рост тарифов под маской "унификации". Такая унификация разрушает стимулы для повышения эффективности грузоотправок. Вместо поощрения укрупнения вагонных партий и улучшения ритмичности отгрузки, УЗ создает условия, которые только увеличивают затраты на содержание избыточного персонала и излишнего персонала". делает УЗ хронически неконкурентоспособной по сравнению с автомобильным транспортом и другими видами перевозок", - говорят в НАДПУ.

Кроме того, повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки чревато для Украины разрушением инвестиционного климата: крупные инвесторы в добывающую отрасль Украины ищут стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса, а необоснованное повышение тарифов создает ненужные риски, указывают в Ассоциации.

"Укрзализныця" не реформируется и не ищет дополнительных источников дохода, только проедает каждое очередное повышение тарифа. Вместо того, чтобы снижать расходы и привлекать новые грузы, УЗ выбирает самый простой, но недальновидный путь – повышение тарифов, что наносит удар по экономике страны, особенно в такие трудные времена", - заявили в НАДПУ.

Отмечается, что вместо повышения нужно оптимизировать постоянные расходы УЗ и привлечь дополнительные грузы на железную дорогу, а также привести себестоимость перевозок к фактически понесенным расходам.

Как известно, УЗ заработала за полгода более 3 млрд гривен, но на конец года заявила об ожидании более 2 млрд грн убытков. Откуда возьмутся ущерб, в компании не объясняют, но заявили, что нужно повышать тариф на грузовые перевозки.

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что "Укрзализныци" стоило бы сосредоточиться не на повышении тарифов, а на росте своей грузовой базы и сокращении расходов (например, операционных), которые значительно выросли за последний период.