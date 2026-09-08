НАДПУ предлагает распространить пошлину на весь экспорт лома в ЕС: что это изменит

По ее словам, ранее при экспорте металлолома в страны ЕС пошлины не уплачивались. В результате, по оценке Оринчак, государственный бюджет недополучал поступления, а украинские металлургические предприятия теряли дефицитное сырье.

"Механизм таможенной пошлины в размере 180 евро за тонну должен применяться для всех стран без исключения, в том числе при экспорте в ЕС", - отметила Оринчак.

Она считает, что такой подход после завершения нулевой квоты позволит одновременно увеличить бюджетные поступления и снизить стимулы для вывоза металлолома из Украины.

Как известно, до введения нулевой квоты экспорт металлолома из Украины постоянно рос.

И хотя экспортная пошлина на металлолом составляет 180 евро/тонна, Украина на этом ничего не зарабатывала, потому что вывозили этот металлолом через Польшу, с нулевой пошлиной, а уже потом везли в Турцию.

Из-за таких "серых" экспортных схем государственный бюджет потерял более 3 миллиардов гривен.