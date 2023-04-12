"Раздражающее шоу". Союзники не понимают постоянно меняющуюся риторику Венгрии, - Politico

Отметим, что Венгрия после нескольких месяцев колебания все же ратифицировала присоединение Финляндии к НАТО незадолго до того, как это сделала Турция. Но страна продолжает присоединяться к Турции в отложении решения по Швеции.

Источники издания отмечают, что парламент Венгрии не поддерживает заявку Швеции, поскольку Стокгольм подверг критике демократические полномочия страны. Недавно представитель венгерского правительства написал, что Стокгольм сидит на "развалившемся троне морального превосходства".

Однако официальные лица и эксперты также отмечают, что вне внутриполитических расчетов шаг Будапешта сходит к его связям с Анкарой и Москвой.

По их словам, западные союзники воспринимают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана гораздо менее серьезно, чем президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Так, союзникам трудно понять постоянно меняющуюся риторику Венгрии.

"Раздражающее шоу", - сказал дипломат, описывая то, как сейчас видят Венгрию.

В то время как многие члены НАТО считают Турцию стороной в Альянсе, Венгрия считает ее другом и образцом для подражания.

"Я думаю, что Орбан глубоко верит в упадок Запада", - сказал Петер Креко, директор Будапештского института политического капитала. Поскольку Венгрия "открывается для восточных и южных недемократических стран", сказал он, "отношения с Турцией чрезвычайно важны".

Когда Анкара задержала процесс ратификации Финляндии и Швеции в НАТО якобы из-за беспокойства по поводу терроризма и экспорта оружия, Венгрия также задержала ратификацию, сначала сказав союзникам, что венгерский парламент просто занят другими делами. Однако в феврале Будапешт изменил свою позицию, критикуя риторику Хельсинки и Стокгольма по поводу венгерской демократии и призывая к диалогу с законодателями этих стран.

Затем последовал еще один поворот: в тот же день, когда Эрдоган заявил, что поддержит заявку Финляндии, правящая партия Орбана также вдруг объявила о поддержке.

Высокопоставленный венгерский чиновник сказал, что они считают, что вся позиция Будапешта по поводу вступления в НАТО за последние месяцы была связана с дружескими отношениями правительства с Эрдоганом. Так, Орбан часто хвалит Турцию и посещает саммиты Организации тюркских государств как наблюдатель.

А когда речь заходит о вступлении в НАТО, "позиция Венгрии фундаментально сформирована преимуществами Турции", сказал венгерский чиновник. Если позиция Анкары изменится, добавил он, это "изменит позицию Венгрии".

Отношения с ЕС

ЕС приостановил выделение миллиардов из европейских фондов Венгрии из-за беспокойства верховенством права, а также финансирование из фонда преодоления коронавируса.

Отмечается, что, учитывая, что Швеция председательствует в Совете ЕС, Венгрия может пытаться оказывать давление, чтобы получить рычаги влияния на блок.

Один из членов парламента Венгрии отметил, что "постоянные сомнения по поводу состояния демократии не только оскорбительны для правительства, но также и для народа Венгрии".

Кроме того, в последние дни правительство Венгрии также выдвинуло новую жалобу на Швецию - что она вместе со многими другими столицами ЕС присоединилась к судебному процессу против Венгрии из-за противоречивого законодательства против ЛГБТК+.

Тем не менее, как в Будапеште, так и в западных столицах также есть убеждение, что Венгрия не будет тормозить присоединение Швеции самостоятельно.

"Они, скорее всего, ратифицируют на несколько дней раньше Турции", - сказал шведский чиновник.