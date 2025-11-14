Чрезмерное количество "защищенных потребителей" усугубляет кризис на энергорынке, - Рябцев

Чрезмерное расширение круга так называемых "защищенных потребителей" стало одной из причин долгового кризиса на рынке электроэнергии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта по энергетическим вопросам Геннадия Рябцева.
По его словам, правительство должно было решить долговую проблему еще более двух лет назад - разработав механизм погашения задолженности и сокращение перечня "защищенных потребителей".
"У нас, к сожалению, долговая проблема, которая тоже должна быть решена правительством. Причем должна была быть решена правительством в соответствии с решением ставки Верховного главного командующего еще 2,5 года назад. Именно тогда нужно было разработать механизм погашения этой задолженности. И, в частности, пошла речь о необходимости сокращения графиков так называемых защищенных потребителей", - подчеркнул Рябцев.
Эксперт отметил, что сейчас "защищенных потребителей" стало слишком много - среди них даже учреждения, не относящиеся к критической инфраструктуре.
"Которых развелось слишком уж много. Какие уже не являются предприятиями критической инфраструктуры. А какие? Национальный цирк тоже у нас защищенный потребитель. Если я не ошибаюсь. Но был точно. И все эти объекты тоже нужно запитывать", - сказал эксперт.
По мнению Рябцева, без наведения порядка в системе поставок электроэнергии и четкого определения, кто действительно должен быть "защищенным потребителем", правительство не сможет снизить долговое давление на рынок.
Ранее эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип назвал причиной роста задолженности привилегированное положение так называемых защищенных потребителей - это предприятия и организации, которые государство признало критически важными и получили особые условия поставки.