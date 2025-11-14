Чрезмерное количество "защищенных потребителей" усугубляет кризис на энергорынке, - Рябцев

По его словам, правительство должно было решить долговую проблему еще более двух лет назад - разработав механизм погашения задолженности и сокращение перечня "защищенных потребителей".

"У нас, к сожалению, долговая проблема, которая тоже должна быть решена правительством. Причем должна была быть решена правительством в соответствии с решением ставки Верховного главного командующего еще 2,5 года назад. Именно тогда нужно было разработать механизм погашения этой задолженности. И, в частности, пошла речь о необходимости сокращения графиков так называемых защищенных потребителей", - подчеркнул Рябцев.

Эксперт отметил, что сейчас "защищенных потребителей" стало слишком много - среди них даже учреждения, не относящиеся к критической инфраструктуре.

"Которых развелось слишком уж много. Какие уже не являются предприятиями критической инфраструктуры. А какие? Национальный цирк тоже у нас защищенный потребитель. Если я не ошибаюсь. Но был точно. И все эти объекты тоже нужно запитывать", - сказал эксперт.

По мнению Рябцева, без наведения порядка в системе поставок электроэнергии и четкого определения, кто действительно должен быть "защищенным потребителем", правительство не сможет снизить долговое давление на рынок.