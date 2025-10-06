Избыточные мощности и спад жары обвалили цены на электроэнергию в сентябре, - эксперт

"Естественно, в нашем рынке ценовая конъюнктура определяется балансом спроса и предложения, и определенными регуляторными ограничениями", - отметил эксперт.

По его словам, август оказался неоднородным: первая половина месяца была дефицитной, а вторая - профицитной.

"В середине августа произошла ротация некоторых блоков в энергосистеме, появляется почти полтора гигаватта мощности. Это сразу сказалось и на экспорте и импорте", - пояснил Прокип.

Украина побила рекорд экспорта электроэнергии: в августе он достиг 450 тыс. МВт-ч, что на 60% больше, чем в июле. В сентябре тенденция только усилилась.

"В сентябре ситуация еще больше обострилась: у нас падает потребление из-за частичного похолодания, и сохраняется высокий баланс мощностей. Поэтому падение цен стало неизбежным", - подчеркнул эксперт.

По его словам, даже рекордные объемы экспорта не удержали цены от обвала.

"Лишние мощности и падение спроса спровоцировали рекордное удешевление электроэнергии в сентябре", - подытожил Прокип.