САУ Caesar, Krab, Zuzana и не только. В Минобороны рассказали о работе коалиции артиллерии

В январе 2024 года страны Запада создали Коалицию артиллерии для помощи ВСУ с вооружением. Появление современных артиллерийских систем изменило ведение боевых действий вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

По сообщению Минобороны, Украина значительно обновила свое артиллерийское вооружение. Помогли западные партнеры, которые передали установки собственного производства в рамках Коалиции артиллерии.

ВСУ уже частично перешли на использование установок со снарядами 155 мм калибра. Это приблизило войско к стандартам НАТО.

Реактивные системы залпового огня, как HIMARS, усилили дальнобойность украинской армии. Это изменило правила ведения войны на линии фронта.

Коалиция артиллерии

Коалиция артиллерии была создана в январе 2024 года в Париже под председательством Франции и США. Кроме них, в это объединение вошли еще 12 ведущих европейских государств.

За время работы коалиции украинская армия получила ряд западных артиллерийских установок:

М777, М102 - от США;

М109 - от Италии;

САУ Caesar - от Франции и Дании;

САУ Krab - от Польши;

САУ Zuzana - от Словакии;

САУ Archer - от Швеции;

САУ Dita - от Чехии;

PzH-2000 - от Германии.

Кроме того, Чехия начала "чешскую инициативу" по поставкам боеприпасов. В 2024 году в рамках этой инициативы в Украину поставлено более полутора миллионов снарядов крупного калибра.