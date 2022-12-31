Поступления падают: сколько трудовые мигранты перевели в Украину с начала года

Объем частных переводов в Украину из-за границы за ноябрь 2022 года составил 1,099 млрд долларов. Это на 9,4% меньше, чем годом ранее (1,213 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Всего по данным НБУ за январь-ноябрь 2022 года в Украину поступило 11,986 млрд долларов, что на 5,8% меньше, чем годом ранее (12,720 млрд долларов). НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.