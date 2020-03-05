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Сподіваюся, ми зможемо завтра провести годину запитань до уряду, - Разумков

Новини » Політика     05.03.2020 - 14:27
Сподіваюся, ми зможемо завтра провести годину запитань до уряду, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Разумков обговорить проведення години запитань до уряду з новим прем'єром Шмыгалем

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков сподівається, що парламент зможе провести в п'ятницю, 6 березня, година запитань до нового уряду Дениса Шмигаля. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Разумкова, він обговорить питання проведення години запитань до уряду з новим прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем.

"Сподіваюся, що ми зможемо завтра провести годину запитань до уряду", - повідомив спікер парламенту.

Нагадаємо, 4 березня парламент призначив новий склад Кабінету міністрів під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Призначення нового уряду підтримали 277 нардепів.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підкреслив, що на 5 березня у новому Кабміні залишаються закритими 5-6 принципових вакансій. За його словами на цей час тривають консультації.

Крім цього РБК-Україна писало, що у Верховній раді йде збір підписів за подання про призначення Юлії Гришиній міністром освіти у складі нового уряду Дениса Шмигаля. За словами голови комітету з питань державної влади Олександра Качура, фракція "Слуга народу" бачить Гришину міністром освіти.

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