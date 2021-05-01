Сподіваємося, що Росія дасть наказ солдатам на Донбасі не стріляти на Великодень, - МЗС

За словами Кулеби, українська сторона сподівається на те, що Росія дасть наказ своїм бойовикам на Донбасі припинити вогонь на Великдень.

"Будемо сподіватися, що Росія все ж таки не лише формально підкреслює свою відданість православній традиції, але дійсно з повагою поставиться до свята і накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти", - сказав він.

Глава МЗС також додав, що наказ російського Міноборони про відведення військ від кордону з Україною не свідчить про деескалацію ситуації.

"На жаль, хоч ми й почули цей наказ міністра (оборони РФ Сергія - ред.) Шойгу про припинення навчань, це не означає, ані деескалації, ані припинення війни", - наголосив міністр.