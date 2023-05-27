Надбавки к пенсии, тарифы на свет и воду: что изменится в Украине с 1 июня

Ситуация с тарифами

В Украине планируют поднять цены на ряд услуг ЖКХ, но на данный момент официальных решений по данному вопросу еще нет.

Электроэнергия

В прошлом месяце правительство продлило действие льготных тарифов на электроэнергию до 1 июня 2023. Цены зафиксировали на довоенном уровне: 1,44 грн/кВт-ч (при потреблении до 250 кВт в месяц) и 1,68 грн/кВт-ч при потреблении более 250 кВт.

Однако в НКРЭКУ неоднократно заявляли о необходимости пересмотреть цену на свет. Как поясняют в регуляторе, повышение тарифа для населения является вынужденной мерой, чтобы восстановить энергосистему после ракетных атак. Новая цена может составить до 2,88 грн/кВт-ч.

НКРЭКУ уже повысило цены на распределение электроэнергии для 22 облэнерго Украины с 1 июня на 25-50%, а 1 июля планируется следующий этап. Это может стать основанием для пересмотра тарифов для населения.

Водоснабжение

Что касается цен на воду, в НКРЭКУ также готовят решение о повышении тарифов. Данный вопрос вынесен на заседание Нацкомиссии 31 мая 2023.

Проект постановления о новых ценах на воду для водоканалов Украины был опубликован еще в декабре 2022, но тогда его отправили на доработку. Согласно документу, стоимость услуг на централизованное водоснабжение и водоотведение может вырасти в среднем на 30%.

Газ

На период войны в Украине введен мораторий цен на газ для населения. Поэтому тариф с 1 июня останется неизменным.

Кроме того, компания "Нафтогаз" продлила действие своего годового тарифа до 1 мая 2024 – 7,96 грн/куб.м. У остальных поставщиков услуги стоимость 1 кубометра – от 7,7 до 9,99 грн.

Отметим, помимо цен на газоснабжение и распределение газа тарифный мораторий действует на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения – до окончания военного положения и еще 6 месяцев после.

Повышение пенсий

В июне повышенные выплаты получит категория пенсионеров, которой сделали перерасчет 1 апреля. Это лица пенсионного возраста, которые продолжают работать и приобрели не менее 2-х лет стажа для перерасчета.

Из-за особенностей декларирования Пенсионный фонд проведет начисление "задним числом". Таким образом, в июне пенсии для работающих пенсионеров придут с доплатой за три месяца: за апрель, май и июнь.

Следующий этап повышения пенсий в Украине состоится с 1 июля 2023.

Стартует НМТ

В июне украинских абитуриентов ожидает важный этап – прохождение Национального мультипредметный теста (НМТ). Основная сессия состоится с 5-го по 23 июня в городах Украины и в специальных экзаменационных центрах за границей.

Участникам тестирования необходимо будет за 180 минут дать ответы на вопросы компьютерного теста по трем предметам.

О точном времени и месте проведения НМТ должны оповестить за 10 дней до тестирования в личном кабинете каждого участника на сайте УЦОКО. Результаты будут доступны также в личных кабинетах до 28 июня.

Новые рейсы Укрзализныци

С наступлением лета "Укрзализныця" запустит дополнительные рейсы и введет новый график движения поездов. С 10 июня появятся два новых рейса, чтобы украинцам стало удобнее добираться до популярных курортов.

Поезд №40/39 Запорожье - Солотвино соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовской области и Закарпатья - от Славско до Берегово.

Поезд №148/147 Киев - Одесса будет ехать через Черкассы. Это позволит жителям области удобно планировать свой отдых у моря.

Также впервые с начала полномасштабной войны "Укрзализныця" возвращает на маршрут поезд сообщением Киев-Днепр-Запорожье. Ежедневный рейс скоростного Hyundai Rotem запустят с 10 июня.

Кроме того, по нескольким маршрутам уже курсирующих поездов продлят сообщение и добавят промежуточные станции.

Нововведения Укрпошты

В июне 2023 одна из услуг национального почтового оператора Украины станет дешевле. Тарифы на отправку посылок в США подешевеют на 8%.

Американская почта USPS присоединилась к коалиции 67 стран, которые уже подписали соглашение PRIME по сотрудничеству с Укрпоштой.

Также не нужно будет идти в отделение, чтобы заказать марки, конверты. Укрпошта с 1 июня запускает продажу почтовой продукции онлайн.

А с июля отменят обязательную наклейку марок на посылки. Оформить отправку можно будет онлайн в личном кабинете или мобильном приложении и сразу оплатить.

Откроют ли пляжи?

Лето 2022 в Украине прошло без курортного сезона из-за войны. В этом году пляжный отдых также будет доступен не на всех водоемах.

В Одессе сохраняется минная опасность, но военная администрация рассматривает возможность открыть часть морского побережья. Решение должны принять до 5 июня.

При этом в Черноморске пляжи останутся закрытыми, как и на морских курортах в Николаевской области, но в реках и озерах купаться разрешат.

Киевские пляжи официально открывать не планируют, виной тому постоянная угроза ракетных атак. КГГА не советует посещать пляжи, поскольку на них не оборудованы убежища.

Выходные в июне

Военное положение в Украине продлится как минимум до 18 августа 2023, в связи с чем для украинцев продолжит действовать ряд ограничений.

В июне отмечается два государственных праздника, по случаю которых обычно были дополнительные выходные. Это следующий день после Троицы, которая всегда приходится на воскресенье, и День Конституции. Но в 2023 году эти дни будут рабочими. Речь идет о 5 июня и 28 июня.

Таким образом, выходными в этом месяце будут только субботы и воскресенья - всего 8 дней.