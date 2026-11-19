Украинцам, награжденным орденами Украины, доплачивают до пенсии, но не за каждую награду или медаль. Закон четко называет, кто имеет право на надбавку и за что.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

В Украине предусмотрена пенсия за особые награды перед Украиной. Ее устанавливают как прибавку к обычной пенсии.

Кто имеет право на прибавку

Это определяет статья 1 закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Его приняли 1 июня 2000 года, номер закона - 1767-III.

Право на надбавку, в частности, имеют лица, награжденные четырьмя и более орденами Украины после провозглашения независимости. Также ее могут получить те, которых отметили одним из орденов Украины.

Отдельная категория - ветераны войны. Прибавка принадлежит им, если после провозглашения независимости они получили орден за личное мужество при защите суверенитета и территориальной целостности.

Пенсию за особые заслуги также назначают людям с почетным званием Украины заслуженный или с государственной премией Украины.

Напомним, с 2027 года для выхода на пенсию в 60 лет потребуют 34 года страхового стажа.

Необходимый стаж определяют на дату, когда человек достиг определенного возраста.