Костюк и Надежда Киченок в парах пробились во второй раунд Australian Open-2023

Australian Open-2023, 1-й раунд, женщины, парный разряд

Коллинс/Уотсон – Костюк/Русе – 0:2 (4:6, 2:6)

Л. Киченок/Остапенко – Павлюченкова/Рыбакина – 0:2 (4:6, 4:6)

Бозович/Кабрера – Н. Киченок/Циммерманн – 0:2 (4:6, 3:6)

20-летняя Костюк в дуэте с румынкой Русе в двух сетах одолели американо-британскую пару. На брейк соперниц в третьем гейме европейки ответили обратным в следующем. А под занавес первой партии еще раз взяли подачу оппоненток.

Второй сет получился еще проще. С брейком украинско-румынский дуэт уверенно повел 3:0 и до конца партии, а с ней и матча, позволил Коллинс и Уотсон выиграть всего два гейма. В свою очередь Костюк и Русе со второй попытки реализовали сет-пойнт на подаче американки с британкой.

А вот Людмила Киченок с привычной напарницей из Латвии недооценили этнических россиянок. Уверенно ведя в стартовом сете (4:1), они умудрились проиграть 5 геймов подряд и отдали почти выигранную партию. А во втором сете уже не смогли навязать конкуренцию Павлюченковой с Рыбакиной после ошибок в дебюте партии (1:5) и зачехлили ракетки.

Честь семьи Киченок отстояла Надежда. В паре с немкой Циммерман она переиграла хозяек кортов. Начали соперницы на равных, а ключевым в стартовом сете стал украинско-германский брейк в середине партии. Он оказался единственным в сете.

Во второй партии австралийки пытались навязать борьбу, но проиграли по схожему сценарию. Надежда Киченок и Циммерманн снова взяли пятый гейм на подаче соперниц, а затем закончили сет и матч еще одним реализованным со второй попытки брейком.