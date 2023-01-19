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Костюк и Надежда Киченок в парах пробились во второй раунд Australian Open-2023

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Мельбурн, Четверг 19 января 2023 12:21
Костюк и Надежда Киченок в парах пробились во второй раунд Australian Open-2023 Фото: Марта Костюк продолжит выступления и в одиночном разряде (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Отечественные теннисистки Марта Костюк, Людмила и Надежда Киченок сыграли матчи первого раунда в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии. Далее идут две украинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Australian Open-2023, 1-й раунд, женщины, парный разряд

Коллинс/Уотсон – Костюк/Русе – 0:2 (4:6, 2:6)

Л. Киченок/Остапенко – Павлюченкова/Рыбакина – 0:2 (4:6, 4:6)

Бозович/Кабрера – Н. Киченок/Циммерманн – 0:2 (4:6, 3:6)

20-летняя Костюк в дуэте с румынкой Русе в двух сетах одолели американо-британскую пару. На брейк соперниц в третьем гейме европейки ответили обратным в следующем. А под занавес первой партии еще раз взяли подачу оппоненток.

Второй сет получился еще проще. С брейком украинско-румынский дуэт уверенно повел 3:0 и до конца партии, а с ней и матча, позволил Коллинс и Уотсон выиграть всего два гейма. В свою очередь Костюк и Русе со второй попытки реализовали сет-пойнт на подаче американки с британкой.

А вот Людмила Киченок с привычной напарницей из Латвии недооценили этнических россиянок. Уверенно ведя в стартовом сете (4:1), они умудрились проиграть 5 геймов подряд и отдали почти выигранную партию. А во втором сете уже не смогли навязать конкуренцию Павлюченковой с Рыбакиной после ошибок в дебюте партии (1:5) и зачехлили ракетки.

Честь семьи Киченок отстояла Надежда. В паре с немкой Циммерман она переиграла хозяек кортов. Начали соперницы на равных, а ключевым в стартовом сете стал украинско-германский брейк в середине партии. Он оказался единственным в сете.

Во второй партии австралийки пытались навязать борьбу, но проиграли по схожему сценарию. Надежда Киченок и Циммерманн снова взяли пятый гейм на подаче соперниц, а затем закончили сет и матч еще одним реализованным со второй попытки брейком.

К слову, накануне Байндль вышла в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии благодаря победе над Макнелли.

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