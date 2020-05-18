НАЗК перевірить декларування мільйонних доходів Тимошенко

Фото: Юлій Тимошенко (РБК-Україна)

НАЗК зацікавилося отриманням 148 млн гривень від американської компанії

Національне агентство України з питань запобігання корупції перевірить декларування мільйонних доходів лідером "Батьківщини", нардепом Юлією Тимошенко. Агентство зацікавилося грошима, перерахованими з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАЗК.

Повідомляється, що раніше Тимошенко подала документи у зв'язку з отриманням доходів від американської компанії Reid, Collins, Tsai LLP. Зокрема, вона отримала 148 млн гривень, задекларувавши їх як "компенсацію шкоди, завданої політичними репресіями 2011-2014 років, отриманої у США на стадії досудового врегулювання".

Крім того, перевіряється декларування 142 млн гривень, які від компанії Reid, Collins, Tsai LLP отримав її соратник Сергій Власенко. Гроші були перераховані чотирма платежами.

Відзначимо, сама Тимошенко заявляла, що інших подробиць компенсації не буде через законодавче регулювання в США щодо юридичних обмежень в цій справі.

Тимошенко в жовтні 2011 року визнали винною в перевищенні повноважень прем'єр-міністра під час укладання договорів про постачання газу з Росії. За версією слідства, її дії завдали Україні збитків у розмірі 189,5 млн, її засудили до 7 років позбавлення волі. Вирок піддався різкій критиці у багатьох країнах, кримінальне переслідування Тимошенко було названо політичним. Її звільнили під час Майдану відразу після втечі Віктора Януковича з України в лютому 2014 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада хоче змінити систему електронного декларування. Зокрема, поданий законопроект дозволяє уникати декларування майна, якщо воно записано на неповнолітніх дітей, які не проживають з декларантом. Крім того, пропонується звільнити від декларування радників президента України.

Автор: Іван Петров