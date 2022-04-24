Починають тиснути на наші позиції, - Арестович розповів, чого чекати на фронті у найближчі дні

Радник глави ОП України Олексій Арестович розповів журналістам, чого чекати на фронті у найближчі дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 канал .

За словами Арестовича, росіяни практично припиняють використовувати територію Білорусі для своїх військових цілей. Водночас, на фронті очікується ймовірне посилення тиску на українські позиції.

"На фронті слід очікувати посилення тиску на наші позиції зі спробою хоч якось досягти цілей операцій, які від них вимагає політичне керівництво", - заявив Арестович.

Йдеться про вихід на межі Луганської та Донецької областей. На думку радника глави Офісу Президента, їм цього не вдасться навіть попри посилення тиску.

Як пояснив Арестович, українській стороні надходить військова допомога від Заходу. Тому він поки що дає оптимістичні прогнози і впевнений, що Збройні Сили Україні дадуть відсіч ворогові.