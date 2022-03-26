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Все тільки починається. Росія хоче атакувати Польщу, країни Балтії і Казахстан, - Подоляк

Фото: радник керівника офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Російська Федерація не має наміру зупинятися на Україні і хоче атакувати Польщу, країни Балтії і Казахстан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії і Казахстан в рамках глобальної військової спецоперації з... демілітаризації та денацифікації. Про це офіційно заявив російський депутат Савостьянов. Все тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк заявив, що за місяць війни Україна показала, що вона велика і потужна нація.

Раніше Подоляк говорив, що Європа повинна усвідомити, що це тільки початок загарбницького шляху Російської Федерації.

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Ірина ПодолякВійна Росії проти України