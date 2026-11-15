"Как подросток": Байден высказался о Путине и Зеленском в своих мемуарах

Книга, которая выйдет во вторник, 17 ноября, в частности, содержит описание "капризного тона" главы Кремля.

По словам Байдена, Путин "любил сутулиться во время встреч, изображая безразличие, словно подросток".

Отдельно экс-президент США рассказал о своем опыте общения с Зеленским. В мемуарах он отметил, что актерский опыт украинского лидера "оказался очень хорошей тренировкой" для него.

В то же время Байден утверждает, что Зеленский "мог быть капризным и упрямым в наших частных разговорах, и не таким благодарным, как я ожидал".

Кроме того, Байден рассказал, что представители команды действующего президента США Дональда Трампа просили его подписать письмо, которое позволило бы им вести прямые переговоры с Путиным еще до возвращения Трампа на пост главы государства.

Однако Байден отказался, "не желая предоставлять им карт-бланш на то, что, как я ожидал, стало бы своего рода капитуляцией за счет Украины".

Напомним, ранее Байдену диагностировали агрессивную форму рака с метастазами в костях. В офисе экс-президента США сообщали, что заболевание характеризуется "9 баллами по шкале Глисона", что свидетельствует о высокой степени злокачественности.