Почалося заповнення газом другої нитки "Північного потоку-2"

У п'ятницю,17 грудня почалося заповнення газом першої нитки трубопроводу "Північний потік-2". Воно здійснюється аналогічно до процедури заповнення першої.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву компанії Nord Stream 2 AG.

Вказано, що попередньо по другій нитці було успішно завершено пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу.

"17 грудня розпочалася процедура заповнення газом другої нитки газопроводу "Північний потік-2". Аналогічно процедурі, проведеної по першій нитці, друга нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти необхідного рівня об'єму та тиску", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що заповнення першої нитки газопроводу "Північний потік-2" почали ще в жовтні.

Нагадаємо, як повідомило джерело РБК-Україна, сценарій з достроковим запуском "Північного потоку-2" не вдасться реалізувати. Сертифікація газопроводу може затягнутися до осені наступного року.

Також стало відомо, що разі подальшої ескалації біля українських кордонів трубопровід "Північний потік-2" більше не може бути підключений до мережі. Таке може статися і з "Північним потоком-1".