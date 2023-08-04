Начальника авиации ГСЧС арестовали по делу о падении вертолета в Броварах

Меру пресечения избрали начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивану Коробке. Печерский суд Киева назначил два месяца содержания под стражей.

При этом, как сообщает "Суспільне", Коробка с решением суда не согласился. Он утверждает, что действовал "в соответствии с руководящими документами": профессиональный уровень пилотов позволял перевозить руководящий состав, а "погода была летная".

Адвокаты чиновника будут подавать апелляцию.

Подозрения чиновникам ГСЧС

Вчера ГБР сообщило, что пяти чиновникам ГСЧС объявили подозрение по делу об авиакатастрофе в Броварах, в результате которой погибло руководство Министерства внутренних дел.

Подозрение получили:

начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,

и.о. командира части;

заместитель командира по летной подготовке;

командир авиационной эскадрильи;

начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

По данным следствия, служебная халатность чиновников привела к падению вертолета EC 225 LP. В частности, ГБР считает, что руководство ГСЧС не предупредило экипаж об ухудшении погодных условий.

ГСЧС отстранила чиновников, получивших подозрения.

Авиакатастрофа в Броварах

Напомним, 18 января 2023 года в Броварах Киевской области в жилом квартале упал вертолет ГСЧС. На его борту были министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники.

В результате аварии погибло руководство МВД, экипаж, а также пять жителей города Бровары.

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