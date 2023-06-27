Начальник полиции Ирана прибыл в Россию: планирует укрепить сотрудничество

По информации диппредставительства, начальник полиции Ирана прилетел в РФ для проведения встреч и переговоров с российскими чиновниками органов безопасности и правопорядка. Как пишут иранские СМИ, общаться Ахмад Реза Радан будет с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и главой Росгвардии Виктором Золотовым.

"В ходе визита предусматривается подписать меморандум о сотрудничестве в области охраны правопорядка, посетить и осмотреть те потенциалы и возможности, которыми российская полиция располагает для борьбы с организованной преступностью", - добавляют в посольстве.

Иран - союзник России

Напомним, Иран с начала полномасштабного вторжения России в Украину отказывается осуждать агрессию Кремля. Помимо этого, страна активно предоставляет РФ и военную помощь.

В частности, Тегеран еще в прошлом году начал поставлять оккупантам дроны-камикадзе "Шахед". Такое вооружение страна-агрессор активно использует для террористических атак на объекты критической инфраструктуры и жилые дома украинцев.

Напомним, несколько дней назад в Оперативном командовании "Юг" заявляли, что Россия сейчас может готовиться к новым массированным атакам ракетами или дронами.