Начальник полиции Харьковской области о Волчанске: превращается в Бахмут или Марьинку

По его словам, за три дня с начала российского наступления Волчанск "пострадал так, как не страдал с 2022 года". В частности, россияне используют большое количество управляемых авиационных бомб для ударов по городу.

"Это бомба весом 250, а то и 500 килограмм, которая может снести многоэтажное здание. В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку", - подчеркнул Тимошко.

Он уточнил, что целью врага являются не только украинские защитники, но и полиция, и спасатели. Поэтому в эвакуации мирных жителей участвуют броневые машины.

По словам начальника полиции Харьковской области, россияне применяют тактику выжженной земли, когда сначала идет обстрел определенной территории артиллерией, КАБами, а потом они заходят на эту территорию.

"Пострадает любой местный житель, который остается неэвакуированным", - добавил он.