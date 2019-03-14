Начальник відділу СБУ викрили на вимаганні 110 тис. доларів

Гроші вимагали за уникнення кримінального переслідування та не позбавлення громадянства України

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило начальника отдела СБУ, его подчиненного и двух гражданских, которые требовали у гражданина Украины денежные средства в сумме 110 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ходе досудебного расследования предварительно установлено, что сотрудники СБУ вымогали деньги у гражданина за избежание уголовного преследования и не лишение гражданства Украины.

Работников СБУ и двух гражданских лиц задержали во время получения второй части транша в сумме 10 тыс. долларов США. Первую часть в размере 40 тыс. долларов США подозреваемые получили ранее.

В настоящее время указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, предмет преступления изъят. Следственные действия продолжаются.

Задержанным готовится сообщение о подозрении в вымогательстве, совершенном организованной группой лиц (ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: задержание злоумышленников (dbr.gov.ua)

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, злоумышленники требовали средства с угрозой ограничения прав, свобод и законных интересов потерпевшего путем лишения его и его родных гражданства Украины, инициирования процедуры выдворения из Украины и привлечения к уголовной ответственности.

РБК-Украина писало, что украинские правоохранители задержали бывших менеджеров "Укргаздобыча" за взятку в 1 млн долларов.

Ранее сообщалось, что задержанному на взятке заместителю председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Павлу Гвозденко Соломенский суд Киева избрал меру пресечения.