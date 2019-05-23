Начальник Генштабу прояснив ситуацію з опитуванням військових

Новий начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак прояснив ситуацію з опитуванням серед військовослужбовців про можливі переговори з "ЛНР" і "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу в Facebook.

"Збройні сили України та я особисто від президента України - Верховного Головнокомандувача ЗСУ ніяких вказівок про проведення досліджень про ставлення військовослужбовців до можливих переговорів з так званими "ЛНР/ДНР" і Російською Федерацією не отримували. Адже дане питання не відноситься до компетенції Збройних сил України", - заявив Хомчак.

Крім того, за дорученням Хомчака було з'ясовано, що 17 травня на нараді керівного складу ЗСУ начальником Генштабу - Головнокомандувачем Збройних сил України було поставлено завдання провести аналіз наявних даних соціологічних досліджень щодо підтримки громадянами України ведення переговорів з так званими "ДНР/ЛНР" з можливими наслідками для України.

"Будь-яких інших завдань, які стосувалися організації проведення соціологічного дослідження щодо військовослужбовців до можливих переговорів з так званими ДНР/ЛНР, керівним складом ЗСУ не ставилося", - зазначив начальник Генштабу.

Хомчак припустив, що деякими посадовими особами було спотворено зміст поставленої задачі.

"За моїм дорученням телеграма відповідного органу військового управління з провокаційним змістом була скасована і відкликана. За даним фактом призначено службове розслідування", - додав Хомчак.

Зазначимо, сьогодні волонтерський фонд "Повернися живим" заявив, що командири військових частин отримали розпорядження провести опитування серед військовослужбовців про можливі переговори з "ЛНР" і "ДНР".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що новий начальник Генерального штабу України Руслан Хомчак заявив, що головним завданням ВСУ є збереження життя і здоров'я особового складу. Також він має намір припинити застосування принципів ручного управління, "суцільну показуху і видавання бажаного за дійсне", зупинити "корупційні прояви" і "усунути наявні корупційні ризики".

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак вранці у четвер, 23 травня, представив колективу військовослужбовців нового начальника Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака.