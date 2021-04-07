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В Україні оцінили перспективи виробництва "натівської" САУ "Богдана"

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 13:27
В Україні оцінили перспективи виробництва "натівської" САУ "Богдана" "Богдана" позиціонується як перша українська САУ, що зможе застосовувати боєприпаси стандарту НАТО (фото: facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Найближчими днями Міністерство оборони та Краматорський завод важкого верстатобудування представлять новий календарний план випробувань першої української "натівської" самохідної артилерійської установки - 2С22 "Богдана". Виробництво гаубиці має стати одним з важливих елементів комплексного переозброєння ракетних військ та артилерії української армії більш сучасними зразками.

Про це йдеться в статті РБК-Україна "Під прицілом. Чи вдасться Україні запустити виробництво "натівської" САУ "Богдана".

Як зазначається в статті, налагодження серійного виробництва САУ дозволить Україні стати більш незалежними в цьому виді озброєння.

До того ж "Богдана" розробляється одразу з використання "натівських" калібрів, що робить її перспективною не лише для українського ринку, а й для іноземних військових. У зв'язку з цим, виробник "Богдани" вже зараз намагається співпрацювати з іноземними виробниками подібних САУ, перш за все, з країнами-членами НАТО.

В цьому контексті, йдеться у статті, не менш важливим є той факт, що з появою 155-міліметрової "Богдани" під неї організовуватимуть і виробництво снарядів та стволів, а це - створення робочих міст в Україні та завантаження українського виробництва додатковими державними замовленнями.

Нагадаємо, українська самохідна артилерійська установка 2С22 "Богдана" - спільна розробка Краматорського заводу важкого верстатобудування і компанії "Українська бронетехніка".

Розробляється гаубиця в рамках дослідно-конструкторської роботи за державним оборонним замовленням Міністерства оборони України з лютого 2016 року.

"Богдана" позиціонується як перша українська САУ, що зможе застосовувати боєприпаси стандарту НАТО. Це стало можливим завдяки тому, що установка виконана у "натівському" 155-мм калібрі, замість "радянських" 152 мм, який досі використовують Збройні сили України.

Дальність пострілу звичайного снаряда сягає близько 40 км, а дальність застосування активно-реактивного боєприпасу - до 60 км. Наведені показники є одними з найкращих у світі.

Вперше український зразок показали 14 липня 2018 року, а 24 серпня її могли побачити всі охочі під час військового параду з нагоди Дня незалежності України.

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