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З початку війни в Україні постраждали 653 дитини

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Київ, Середа 18 травня 2022 08:39
З початку війни в Україні постраждали 653 дитини Фото: з початку війни в Україні постраждали 653 дитини (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабної війни Росії проти України постраждали 653 дитини. З них 229 - загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

"Понад 653 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними ювенальних прокурорів 229 дітей загинули і більше ніж 424 поранені", - йдеться в повідомленні.

В результаті російської агресії найбільше постраждало дітей в:

  • Донецькій області - 141,
  • Київській - 116,
  • Харківській - 100,
  • Чернігівській - 68,
  • Херсонській - 48,
  • Луганській - 47,
  • Миколаївській - 44,
  • Запорізькій - 28,
  • Сумській - 17,
  • Києві - 16,
  • Житомирській - 15.

Нагадаємо, напередодні російські війська обстріляли 40 населених пунктів на Донбасі. Поранення отримала дитина.

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