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С начала войны в Украине пострадали 653 ребенка

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Киев, Среда 18 мая 2022 08:39
С начала войны в Украине пострадали 653 ребенка Фото: С начала войны в Украине пострадали 653 ребенка (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабной войны России против Украины пострадали 653 ребенка. Из них 229 - погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

"Более 653 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 424 ранены", - говорится в сообщении.

В результате российской агрессии больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области - 141,
  • Киевской - 116,
  • Харьковской - 100,
  • Черниговской - 68,
  • Херсонской - 48,
  • Луганской - 47,
  • Николаевской - 44,
  • Запорожской - 28,
  • Сумской - 17,
  • Киеве - 16,
  • Житомирской - 15.

Напомним, накануне российские войска обстреляли 40 населенных пунктов на Донбассе. Ранения получил ребенок.

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