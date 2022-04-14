З початку війни в Україні загинули майже 200 дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 197 дітей. Водночас отримали поранення 351 дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генпрокурора в Telegram .

"Понад 548 дітей постраждали в Україні з 24 лютого 2022 року в результаті збройної агресії РФ. При цьому 197 дітей загинули і більше ніж 351 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що дані не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у