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З початку війни в Україні загинули майже 200 дітей

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 08:55
З початку війни в Україні загинули майже 200 дітей Фото: з початку війни в Україні загинули майже 200 дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 197 дітей. Водночас отримали поранення 351 дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генпрокурора в Telegram.

"Понад 548 дітей постраждали в Україні з 24 лютого 2022 року в результаті збройної агресії РФ. При цьому 197 дітей загинули і більше ніж 351 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що дані не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у

  • Донецькій області - 115,
  • Київської - 105,
  • Харківській - 81,
  • Чернігівській - 54,
  • Миколаївської - 40,
  • Херсонській - 38,
  • Луганській - 36,
  • Запорізькій - 23,
  • Києві - 16,
  • Сумський - 16,
  • Житомирській - 15.

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