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Проїзд по Житомирській трасі біля Стоянки відкриють найближчими днями, - Тимошенко

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Субота 16 квітня 2022 16:02
Проїзд по Житомирській трасі біля Стоянки відкриють найближчими днями, - Тимошенко Фото: проїзд по Житомирській трасі біля Стоянки відкриють найближчими днями (t me)
Автор: Артем Горовенко

У Київській області продовжується відновлення дорожньої інфраструктури, яка постраждала внаслідок бойових дій. Зокрема, вже найближчим часом відкриється тимчасова переправа біля Стоянки по Житомирській трасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Стоянка. Міст буде відкрито найближчими днями", - наголосив Тимошенко.

Як раніше зазначав міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міст біля Стоянки було зруйновано ще у перші дні війни. Тим самим це паралізовало рух поблизу Житомирської траси, яка вважається однією з основних транспортних артерій країни.

Також Кубраков анонсував відкриття руху новоствореним мостом на початку наступного тижня.

Раніше повідомляв Кирило Тимошенко, на відновлення інфраструктури Київщини з резервного фонду було виділено близько 400 мільйонів гривень.

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