Проїзд по Житомирській трасі біля Стоянки відкриють найближчими днями, - Тимошенко
У Київській області продовжується відновлення дорожньої інфраструктури, яка постраждала внаслідок бойових дій. Зокрема, вже найближчим часом відкриється тимчасова переправа біля Стоянки по Житомирській трасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.
"Стоянка. Міст буде відкрито найближчими днями", - наголосив Тимошенко.
Як раніше зазначав міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міст біля Стоянки було зруйновано ще у перші дні війни. Тим самим це паралізовало рух поблизу Житомирської траси, яка вважається однією з основних транспортних артерій країни.
Також Кубраков анонсував відкриття руху новоствореним мостом на початку наступного тижня.
Раніше повідомляв Кирило Тимошенко, на відновлення інфраструктури Київщини з резервного фонду було виділено близько 400 мільйонів гривень.