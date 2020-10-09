З початку перемир'я на Донбасі не постраждав жодний цивільний, - ОБСЄ

Після початку дії перемир'я на Донбасі жодного цивільного не було вбито чи поранено внаслідок обстрілів чи перестрілок. Режим "тиші" востаннє було оголошено з 27 липня.

Про це повідомив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік, пише "Укрінформ".

Він відзначив, що зменшення рівня насильства на Донбасі ще раз демонструє, що "за умови наявності політичної волі можна досягти конкретних результатів на місцях".

Водночас глава місії в Україні поінформував, що досі залишаються обмеження, накладені на лінії зіткнення підконтрольними Росії збройними формуваннями, що суттєво перешкоджає переміщенню спостерігачів ОБСЄ в райони, не контрольовані урядом України.

Цей факт, а також постійні обмеження свободи пересування, переважно у непідконтрольних уряду районах, та обстріли і "глушіння" безпілотників, значно обмежує можливості місії з моніторингу та звітування про безпекову ситуацію.

Раніше в ОБСЄ повідомляли, що п'ять місцевих жителів отримали поранення з початку перемир'я на Донбасі.

Нагадаємо, в ООС повідомляли, що за два місяці перемир'я бойовики жодного разу не застосували важке озброєння.