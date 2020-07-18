З початку місяця в Україні потонула 131 людина

В Україні з початку липня втопився 131 людина. Серед загиблих 16 дітей.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

При цьому рятувальникам вдалося врятувати 72 людини, з яких 14 дітей.

"За оперативними даними станом на 18 липня, на водних об'єктах України з початку місяця загинула 131 людина, з них 16 дітей. Вдалося врятувати 72 людини, у тому числі 14 дітей", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні з початку літа до початку липня на водоймах потонула 291 людина, а переважна більшість випадків сталося через грубі порушення правил безпеки.

Також повідомлялося, що ще в травні в Україні потонули 47 осіб.

Нагадаємо, в Єгипті на пляжі одночасно втопилися 11 людей в спробі врятувати дитину.