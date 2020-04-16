З початку карантину прикордонники виявили 70 порушників самоізоляції

Співробітники Державної прикордонної служби з початку введення карантину в Україні виявили на кордоні 70 порушників самоізоляції. Про це повідомили в прес-службі ГПСУ.

Повідомляється, що за минулу добу, 15 квітня, співробітники ДПСУ виявили чотирьох осіб, які порушили самоізоляцію.

"Так, у пункті пропуску "Нові Яриловичі" у Чернігівській області прикордонники виявили двох громадян України. Вони прибули в Україну 6 і 7 квітня, а планували виїхати закордон вчора, що значно раніше встановленого терміну самоізоляції. Ще двох таких мандрівників, що направлялися в Польщу і Румунію через пункти пропуску "Краковець" та "Порубне", виявили прикордонники Мостиського та Чернівецького загонів. Один з них не здобув дві доби, інший - вісім до встановленого терміну самоізоляції", - повідомили в Держприкордонслужбі.

У відношенні порушників поліція склала адміністративні протоколи за ст. 44-3 Кпап. За порушення правил карантину передбачений штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше РБК-Україна писало, що перший випадок інфікування коронавірусом серед прикордонників був зафіксований 15 квітня. Вірус підтвердили у прикордонника одного з підрозділів в Закарпатській області.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.