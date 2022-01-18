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Запаси вугілля на приватних ТЕС з початку року зросли в 10 разів більше, ніж на державних

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Київ, Вівторок 18 січня 2022 17:07
Запаси вугілля на приватних ТЕС з початку року зросли в 10 разів більше, ніж на державних Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

З початку року запаси вугілля на складах приватних ТЕС збільшились на 81%, у той час як на складах державних ТЕС це зростання склало лише 14%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики.

Згідно цих даних, за період з 31 грудня 2021 р. по 18 січня 2022 р. загальні запаси вугілля на складах всіх українських ТЕС зросли на 245 тис. тонн. - з 435 до 680 тис. тонн або на 56%.

У той же час, зростання запасів палива на складах ТЕС приватної "ДТЕК Енерго" з початку року збільшилися на 223 тис. тонн - з 276 тис. до 499 тис. тонн або на 81%.

Запаси ж вугілля на ТЕС державної "Центренерго" та на Слов’янській ТЕС зросли на 22 тис. тонн - з 159 до 181 тис. тонн або на 14%.

Як повідомлялося, запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ 14 січня вперше за опалювальний сезон перевищили запаси на таку саму дату минулого року.

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