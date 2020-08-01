З початку року в Україні у пожежах загинули понад 900 осіб

Також постраждали майже 800 осіб
В Україні з початку 2020 року в пожежах загинули 928 осіб. Постраждали в результаті вогню 774 людини.
Про це свідчать дані Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Так, протягом року відбулося 61 447 пожеж, з яких 220 - за останню добу.
У житловому секторі виникло 17 735 пожеж; у виробничій сфері - 1042; у транспорті - 2232. В інших сферах або ситуаціях пожежі сталися у 40 438 випадках.
Постраждали та загинули понад 1700 осіб. При цьому рятувальникам вдалося врятувати 968 осіб.
Крім цього, раніше синоптики попереджали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.