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У Донецькій області за рік рятувальники вилучили 3000 снарядів і мін

Новини » Суспільство    02.11.2018 - 22:33
Ілюстративне фото (Прес-центр АТО - Facebook)
Ілюстративне фото (Прес-центр АТО - Facebook)

За 300 метрів біля житлових будинків виявили арсенал зброї часів II світової війни

У Донецькій області під час розмінування територій піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вилучили понад три тисячі снарядів і мін часів Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "5 канал".

Один із арсеналів боєприпасів виявили мешканці села Ольгінка за 300 метрів від житлових будинків. Стало відомо, що у часи німецької окупації на цьому місці знищили ешелон з боєприпасами німецьких військ.

"У  Радянському союзі таких снарядів не виготовляли. Це боєприпаси для німецької армії - лише вона використовувала такі калібри", - повідомив начальник піротехнічних робіт ДСНС у Донецькій області Костянтин Апальков.

За його словами, кожен снаряд важить більше 200 кг. Сапери дістають з землі боєприпаси не важче 50 кг. Решту дістає техніка. Знешкоджують на спеціальному полігоні. Розмінування Донбасу триватиме до настання холодів.

Нагадаємо, нещодавно начальник одного з підрозділів інженерно-саперної служби 56-й Маріупольської окремої мотопіхотної бригади Володимир Соловейко зазначив, що для очищення прифронтових територій Донецької та Луганської областей від вибухонебезпечних предметів знадобиться щонайменше 10-15 років. 

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